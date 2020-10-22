الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

كشف مصدر مقرب من عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن أن كل الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام عن استقالة الجنايني من منصبه في بنك cib غير صحيحة على الإطلاق، موضحا أنه مستمر بمنصبه.





وشدد المصدر على أن الجنايني تواجد اليوم في مكتبه بمقر البنك وأدى عمله بالكامل بصورة طبيعية وهو ما يعني أنه لم يتقدم باستقالته قبل أن يتوجه لمقر اتحاد الكرة لاستكمال عمله.





وأضاف بأن الجنايني يجتمع حاليا مع محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة الخماسية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي وحسام الزتاني مدير إدارة المسابقات، لمناقشة ترتيبات مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال وكذلك مباراة النهائي المحدد لها يوم ٦ نوفمبر المقبل في استاد القاهرة الدولي، بجانب تحديد الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الأخيرة للدوري بعد قرار الكاف بتأجيل مواجهة الزمالك أمام الرجاء في نصف النهائي للأول من نوفمبر.



