شعب قوص يفوز على بلانة ويتصدر ترقى القسم الرابع

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انطلقت في الثانية من ظهر اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية لدوري الترقي من القسم الرابع للقسم الثالث.



حيث التقي فريق نادي الشعب بقوص، نظيره فريق نادي بلانة بملعب نادي قفط، فيما التقي فريق مركز شباب الرحلات بسوهاج نظيره نادي السلام باسنا بملعب الاخير.



واسفرت نتائج الجولة الثانية من دوري الترقي للقسم الثالث، عن فوز فريق نادي الشعب بقوص على نظيره فريق نادي بلانة بثلاثية مقابل هدف.



فيما حقق فريق نادي السلام باسنا الفوز على نادي الرحلات بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.



بهذة النتائج يأتي ترتيب جدول التصفيات النهائية للترقي لدوري القسم الثالث كالآتي.



1_الشعب بقوص4 نقاط

2_السلام باسنا 4 نقاط

3_الرحلان نقطة واحدة

4_بلانة نقطة واحدة