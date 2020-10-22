محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، محمد شقراني سائق توكتوك بمركز سمالوط، لعثوره على مبلغ مالي يقارب 140 ألف جنيه، وقام بتسليم المبلغ لصاحبه، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير امانته.

أكد المحافظ، أن ما يقوم به أبناء المنيا، يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها "الشقراني" والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

وأضاف المحافظ أن ماقام به الشقراني ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل الصعيد، مؤكدا أن هناك ضرورة لدعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والتي تتحلى بقيم مجتمعاتنا الأصيلة من الإنسانية والشهامة والنبل والأمانة.
محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)
محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)
محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)
محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)
محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)
محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)

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