محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)

محافظ المنيا يكرم سائق توكتوك بمركز سمالوط لأمانته (صور)
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:33 م
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، محمد شقراني سائق توكتوك بمركز سمالوط، لعثوره على مبلغ مالي يقارب 140 ألف جنيه، وقام بتسليم المبلغ لصاحبه، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير امانته.
أكد المحافظ، أن ما يقوم به أبناء المنيا، يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها "الشقراني" والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.
وأضاف المحافظ أن ماقام به الشقراني ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل الصعيد، مؤكدا أن هناك ضرورة لدعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والتي تتحلى بقيم مجتمعاتنا الأصيلة من الإنسانية والشهامة والنبل والأمانة.