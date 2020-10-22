موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد يوم السبت المقبل 24 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة برشلونة ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

وتذاع المباراة يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN Sports Hd 4" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء بعد.

ويتواجد الفريق الملكي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الملكي حتى الآن.

بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها.

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