الهلال يتعثر أمام أبها بالدوري السعودي للمحترفين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
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سقط الهلال في فخ التعادل أمام مضيفه أبها، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور كاس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وبادر أندريه كاريلو بالتسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 36، فيما أحرز التونسي سعد بقير هدف التعادل لأبها في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، فيما حصل أبها على أول نقطة في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي.

كان الهلال استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بالفوز 1-0 على ضيفه العين، في حين خسر أبها بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه الشباب في المرحلة الافتتاحية للمسابقة.

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