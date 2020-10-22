للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتجاوز الـ16 ألفا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:25 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي زيادة قياسية في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، برصد أكثر من 16 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس عن 16079 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15199 إصابة في اليوم السابق.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 136 حال جديدة، مقابل 127 وفاة في اليوم السابق.

 

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة 465726 إصابة مؤكدة منها 36968 حالة وفاة و169302 حالة نشطة و259456 حالة شفاء.

 

وشهدت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في وتيرة تفشي كورونا، على الرغم من أن مؤشر الوفيات لا يزال بعيدا جدا عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي.

 

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن فرض قيود جديدة مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم.

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