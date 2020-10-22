عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:02 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن اللقاء المرتقب لفريقه، لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بإحدى مباريات الدوري العام.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، حرص الاطمئنان على سير برنامج تأهيل رامي ربيعة مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز ذهابًا بهدفين دون رد.

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