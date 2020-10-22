صراع مشتعل بين برشلونة وريال مدريد لضم نجم يوفنتوس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
سلطت تقارير صحفية إيطالية الضوء على الوجهات المحتملة للأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي حال رحيله عن صفوف البيانكونيري في نهاية الموسم الحالي.

وألمح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس لا يبدو أنه يرغب في الرهان كثيرًا على ديبالا لدرجة أنه لم يدفع به أمام كروتوني على الرغم من غياب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن نفس الأمر ينطبق على إدارة السيدة العجوز فلم يعد فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للنادي مستعدًا للوفاء بمطالب ديبالا المالية فيما يتعلق بتجديد عقده.

وأكد الموقع الإيطالي أن ديبالا تلقى عروضًا كثيرة من أجل الرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم أبرزها من برشلونة وريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وأندية إنجليزية عديدة.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن إنتر ميلان أصبح على استعداد أيضًا لشراء ديبالا، حيث يرغب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في ضمه لكي يعوض رحيل لاوتارو مارتينيز المرتقب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد برشلونة

أخبار تهمك

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يخمد ثورة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 6 ساعات

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يُصارع إنتر ميلان على صفقة نجم يوفنتوس

مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام إيبار

برشلونة يخطط لحسم صفقتين من العيار الثقيل في يناير

نجم مانشستر سيتي يصدم كبار أوروبا

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

06:02 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

05:31 م

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

03:11 م

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»