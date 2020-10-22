صراع مشتعل بين برشلونة وريال مدريد لضم نجم يوفنتوس

سلطت تقارير صحفية إيطالية الضوء على الوجهات المحتملة للأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي حال رحيله عن صفوف البيانكونيري في نهاية الموسم الحالي.





وألمح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس لا يبدو أنه يرغب في الرهان كثيرًا على ديبالا لدرجة أنه لم يدفع به أمام كروتوني على الرغم من غياب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وأوضح الموقع الإيطالي أن نفس الأمر ينطبق على إدارة السيدة العجوز فلم يعد فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للنادي مستعدًا للوفاء بمطالب ديبالا المالية فيما يتعلق بتجديد عقده.





وأكد الموقع الإيطالي أن ديبالا تلقى عروضًا كثيرة من أجل الرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم أبرزها من برشلونة وريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وأندية إنجليزية عديدة.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن إنتر ميلان أصبح على استعداد أيضًا لشراء ديبالا، حيث يرغب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في ضمه لكي يعوض رحيل لاوتارو مارتينيز المرتقب.



