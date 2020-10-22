القوات المسلحة تشارك في تأمين الانتخابات البرلمانية 2020 (فيديو)

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يرصد تفاصيل مشاركة القوات المسلحة في تأمين الانتخابات البرلمانية 2020.



وأوضح الفيديو، أن في إطار استعدادات القوات المسلحة للمساهمة في تأمين انتخابات مجلس النواب 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.



وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأى أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة.



حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية المقرر إجراء المرحلة الأولى في نطاقها، وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال المساهمة في تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان، حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف والذى يليق بشعب مصر العظيم.





وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.



وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة من جانبهم، لأنهم جزء مؤثر من العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن إقرار التصويت بالبريد، يأتي حرصا من الدولة المصرية على المصريين بالخارج وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم الخطوات التي قام بها المصريين بالخارج، وقامت بشرح كافة خطوات التصويت بداية من طباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في ظرف مكتوب عليه عنوان مقر البعثة وإرسالها عبر البريد السريع، مؤكدة أن عملية التصويت عملية سرية يجب ألا يطلع عليها أحد لأنها عملية خاصة بكل مصري بالخارج وله حرية الاختيار.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في حديثها للمصريين بالخارج، إن علينا جميعا اختيار من يعبر عنا ويستطيع تمثيلنا تحت قبة البرلمان، مضيفة أن هناك خط ساخن على مدار الساعة مع اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتذليل أي عقبات قد تواجه المشاركين في العملية الانتخابية.



كما قامت الوزيرة بالرد على كافة تساؤلات المصريين بالخارج المشاركين في اجتماع الـ "فيديوكونفرانس"، حيث أبدى عدد من المصريين بالخارج أنهم وجدو صعوبة في تصفح الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتسنى لهم طباعة بطاقات الاقتراع، وفي هذا الصدد، وجهت السفيرة نبيلة مكرم بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغهم، مشيرة إلى أن هذا بسبب تصفح عدد كبير من المصريين لموقع الهيئة خلال الفترة الحالية.



وعلى الفور استجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن تصفح موقع الهيئة من خلال الحاسب الآلي أسهل وأسرع من تصفحه من خلال استخدام الهواتف المحمولة.



ودعت السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج لممارسة حقهم الدستوري الذي كفلته لهم دولتهم والمشاركة في الحياة السياسية بوطنهم الأم، ودعم للدولة ودعم للحياة السياسية في مصر، ومشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدة أن الدولة تعمل على تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقا لكافة الظروف.



وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال حديثها أن مجلس النواب في نسخته الحالية 2020 يختلف عن برلمان 2015، حيث خصصت الدولة المصرية عدد مقاعد أكبر للمرأة حيث تم تخصيص 140 مقعدا، بدلا من 90 مقعدا في الدورة السابقة، وتخصيص 8 مقاعد للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الشباب بعدد أكبر هذه المرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تمثيل كل الفئات بشكل مناسب.



من ناحيتهم، أشاد المصريون بالخارج بحرص الدولة المصرية على إشراكهم في العملية الانتخابية، والتصويت لمن يعبر عن طموحاتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدين أنهم حريصون على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب 2020.



وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755-01062437210.



هذا ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان.

