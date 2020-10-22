نقيب صيادلة الغربية: لا أستطيع توفير مصل الانفلوانزا لأسرتي وصيدليتي بسبب الاحتكار

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قال الدكتور هاني فوزي دنيا، نقيب صيادلة الغربية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه سوف يتقدم ببلاغ إلى الجهات السيادية والرقابة الادارية والجهات المختصة والقضاء العادل وذلك نظرا لما يشهده سوق الدواء المصري من عشوائية وعدم انضباط من بعض الشركات لمخالفتهم واحتكار مصل الانفلونزا ومنعه عن جموع الصيدليات.



وأكد " دنيا " إلى انة يتم اعطاءة الي صيدليات السلاسل الشهيرة وعيادات الاطباء بالمخالفة للقانون مما أحدث فوضى وعدم عدالة في توزيعه وقيام هذه الشركات بربطه على طلبيات أدوية راكدة مما يؤدي إلى ركاد في السوق الدوائي واجتهاد للمواطنين في البحث عن المصل وهذا ما لمسته بنفسى كنقيب للصيادلة لاننى لا استطيع توفيره لاسرتي او لصيدليتي فما بالك بباقي الصيادلة والمواطن المصري العادي.



وأضاف ان سعره الرسمى ١٧٠ جنيه للمستهلك ويباع حاليا بالعيادات من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.



وطالب نقيب صيادلة الغربية بمحاسبة الشركات وسلاسل الصيدليات المخالفة التي تخون البلد وتحدث كل فترة أزمة في سوق الدواء المصري.