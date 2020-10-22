ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي ويوسف الشريف وإنجي علاء

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ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في أحدث جلسات تصوير لها مع زوجها أحمد العوضي في سهرة رومانسية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانا الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، مع يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وكانت ياسمين عبد العزيز بفستان أسود متألق.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع كريم فهمي وشريف منير وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.