غدا.. انطلاق أكبر تجمع للدراجات النارية في الشرق الأوسط بحضور 3000 دراجة نارية تحت شعار "تحيا مصر"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ينطلق غداً الجمعة 23 أكتوبر أكبر تجمع للدراجات النارية في الشرق الأوسط بحضور 3000 دراجة نارية تحت شعار " تحيا مصر " وبإشراف الاتحاد المصري للدراجات النارية عبر بوابات العين السخنة مروراً بمدينة الجلالة حتى بورتو السخنة وينظم هذا الحدث جروب "أرابيان نايتس ".

يهدف هذا التجمع الكبير للدراجات النارية إلي إظهار شبكة الطرق الحديثة التي إنشاؤها مؤخراً في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أصبحت تضاهي كبري الدول العالمية .
وسيرعي هذا الحدث الكبير الشركة الوطنية للطرق وبحضور اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .

ومن جانبه أشاد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية بتنظيم هذا الحدث الكبير والتجمع الأكبر للدراجات النارية في الشرق الأوسط للمرة التاسعة على التوالي.

وأشار وائل طامو عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات النارية إلي أنه يتقدم بالشكر لكل مجتمع الدراجات النارية وكل الجروبات في مصر على الإعداد لهذا الحدث من أجل ظهورهم بشكل يليق بمصر أمام العالم ويشكر الاتحاد الدكتور انس علي مساندته للدراجات النارية في مصر .

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