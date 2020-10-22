غدا.. انطلاق أكبر تجمع للدراجات النارية في الشرق الأوسط بحضور 3000 دراجة نارية تحت شعار "تحيا مصر"

غدا.. انطلاق أكبر تجمع للدراجات النارية في الشرق الأوسط بحضور 3000 دراجة نارية تحت شعار "تحيا مصر"
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:46 م
علي نبوي
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ينطلق غداً الجمعة 23 أكتوبر أكبر تجمع للدراجات النارية في الشرق الأوسط بحضور 3000 دراجة نارية تحت شعار " تحيا مصر " وبإشراف الاتحاد المصري للدراجات النارية عبر بوابات العين السخنة مروراً بمدينة الجلالة حتى بورتو السخنة وينظم هذا الحدث جروب "أرابيان نايتس ".
يهدف هذا التجمع الكبير للدراجات النارية إلي إظهار شبكة الطرق الحديثة التي إنشاؤها مؤخراً في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أصبحت تضاهي كبري الدول العالمية .
وسيرعي هذا الحدث الكبير الشركة الوطنية للطرق وبحضور اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .
ومن جانبه أشاد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية بتنظيم هذا الحدث الكبير والتجمع الأكبر للدراجات النارية في الشرق الأوسط للمرة التاسعة على التوالي.
وأشار وائل طامو عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات النارية إلي أنه يتقدم بالشكر لكل مجتمع الدراجات النارية وكل الجروبات في مصر على الإعداد لهذا الحدث من أجل ظهورهم بشكل يليق بمصر أمام العالم ويشكر الاتحاد الدكتور انس علي مساندته للدراجات النارية في مصر .
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