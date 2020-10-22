من 10 صباحاً حتى 3 عصراً تفاصيل 5 ساعات متواصلة قضاها القمص يؤانس بالغردقة في توزيع حلوى المولد النبوي الشريف (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد طه
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رصدت عدسة الفجر بالبحر الأحمر، اليوم الخميس 5 ساعات كانت برفقة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، قام فيها بإعداد وتجهيز حلوى المولد النبوي الشريف، لتوزيعها وتقديم التهنئة للمسلمين تزامنًا مع ذكرى إحتفالات مولد النبوى الشريف.

وبدأت تفاصيل جولة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، عندما توجه إلى أحد شوادر حلوى المولد وسط مدينة الغردقة لتجهيز أفخم أنواع الحلوى، ثم توجه إلى أحد دور الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة لتهنئتهم وتوزيع حلوى المولد، ثم توجه إلى عدد من مديرى المديريات الخدمية ومدير مديرية الأوقاف لتقديم التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف.

وبدأ القمص يؤانس اديب، جولته سيرا على الاقدام فى شوارع مدينة الغردقة، لتوزيع الحلوى على الماره وتقديم التهنئة لمجموع أهالى مدينة الغردقة تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، وسط أجواء يسودها الود والمحبة والتسامح والسلام بين قطبى الأمة.

وفى سياق متصل أعرب مديرى المديريات، بالبحر الأحمر عن سعادتهم البالغة لمشاركة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك احتفالاتهم بذكرى المولد النبوي.

قال وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه يحرص سنويًا في المشاركة في احتفالات المولد النبوي الشريف مع المسلمين وتقديم الحلوى فى تلك المناسبة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد علينا حيث يحرص المسلمون أيضا في مشاركتنا الأعياد والمناسبات الدينية لنا.


وأعرب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، خلال لقائه على بوابة الفجر، عن سعادته البالغة اليوم الذى قضى منه أكثر من 5 ساعات متواصلة في مشاركة جميع أطياف المجتمع من المسلمين بدأ من عامل النظافة حتى الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى إحتفالات المولد النبوي الشريف.

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