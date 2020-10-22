ريهام عبد الغفور بطلة حكاية "ربع قيراط" في مسلسل "إلا أنا"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تبدأ النجمة ريهام عبد الغفور تصوير أحداث دورها في مسلسل "إلا أنا" حكاية "ربع قيراط"، والذي يعيدها للدراما بعد تغيبها العام الماضي عن السباق الرمضاني. 

ويناقش "إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات dmc، ويشارك ريهام عبدالغفور بطولة العمل مصطفي درويش.

وكانت أخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل"زي الشمس" وعُرض في رمضان 2019، وحقق العمل نجاح كبير.

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