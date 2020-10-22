"بفستان شفاف".. ظهور جرئ لمايا دياب

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تألقت مايا دياب، في أحدث جلسات تصوير لها بفستان أسود مثير وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "دياب" في الصورة بفستان أسود شفاف، وبه ريش، وتفاعل الجمهور مع إطلالتها المتألقة عبر خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "قلبي أنا"،"شنور هذا"،"حبي"،"واو"،"انتي ختي الدروب ولا اي".



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب هو كليب أغنية "خسرنا بعض" مع زياد برجي، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.