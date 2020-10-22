خلال 30 يوما..5703 قضايا رشوة وسرقة لأعضاء الحزب الحاكم فى تركيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:42 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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كشف عدد من الصحفيين الأتراك عن أن القضاء التركى تستر على 5703 حالات فساد لأعضاء الحزب الحاكم، جرى كشفها خلال شهر واحد، ونشرت الصحافة المحلية تقارير عنها.

 

وذكر موقع "تركيا الآن " اليوم الخميس، أن المحررين الصحفيين الأتراك المسؤولين عن ملفات الفساد فى صحفهم رصدوا خلال شهر واحد هذا العدد الكبير من حالات الفساد ، وأعدوا ملفًا بها وسلموه إلى مجلس النواب.

 

وأشار الموقع إلى أن ديوان المحاسبة التركى صدق على طلبات الصحفيين بالتحقيق فى حالات الفساد المرصودة، وتم تحويلها بالفعل إلى القضاء التركي، الذى لم يحرك أى ساكن، موضحا أن الحالات المذكورة قضايا رشوة وسرقة ومحسوبية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

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