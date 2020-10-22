الأردن تكشف اسباب الغاء عطاء تلفريك عجلون

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
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 اوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، ان إلغاء العطاء الخاص بتنفيذ مشروع تلفريك عجلون، جاء نظرا لعدم إقبال المقاولين الأردنيين على المشاركة في العطاء من خلال العطاء المركزي رقم 41/2020 ومن قبله العطاء المركزي رقم 14/2020 والذين تقدم للمشاركة فيهما 3 مقاولين فقط من أصل 15 مقاولا مصنفا.

وقال الهميسات في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه تقرر بتاريخ 11/10/2020 وبعد التنسيق والتعاون مع دائرة العطاءات الحكومية، إلغاء طرح العطاء المركزي رقم 41/2020، موضحا انه تم السير بإجراءات استدراج العروض لتنفيذ أعمال مشروع تلفريك عجلون ومن خلال دائرة العطاءات الحكومية ضمن العطاء المركزي رقم 52/2020، حيث تم بتاريخ 18/10/2020 توجيه دعوات لـ9 مقاولين الذين أبدوا اهتمامهم بالعطاء سابقا وقاموا بشراء نسخ العطاءات المركزية السابقة رقم (14/2020) ورقم (41/2020)، مع ملاحظة أنه وضمن العطاء المركزي رقم 52/2020 تم تقليص مدة تنفيذ المشروع الكلية لتصبح 10 أشهر بدلا من 12 شهرا ضمانا لتسريع وتيرة تنفيذ الأعمال ولتعويض التأخير الذي حصل في عملية طرح العطاءات، مع التأكيد على أن اخر موعد لإيداع عروض العطاء المركزي رقم 52/2020 لدى دائرة العطاءات الحكومية سيكون في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020.

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