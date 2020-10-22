موعد مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية يوم السبت تجمع بين ليفربول ونظيره شيفليد يونايتد ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء سيقوده الحكم مايكل دين.

وتقام مباراة ليفربول وشيفيلد فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم السبت القادم.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على نظيره أياكس ٱمستردام الهولندى ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

يذكر أن ليفربول فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما شيفيلد فى المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

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