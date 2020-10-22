بمشهد من "التجربة الدنماركية".. عادل إمام يمازح جمهوره

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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مازح الفنان عادل إمام جمهوره من خلال مشاركته، فيديو من فيلمه "التجربة الدنماركية" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب الزعيم عادل إمام قائلا: "لما تبقي معزوم عند صاحبك هات 15 بيضه من عندك".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام،مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو" وذلك بشماركة عدد من الفنانين دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني،طارق الإبياري،هدى المفتي وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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