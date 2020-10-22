سيرا على الاقدام.. قمص بالغردقة يوزع حلوى المولد النبوي الشريف على المسلمين (صور)

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تجول القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، فى شوارع مدينة الغردقة على قدميه، لتقديم التهنئة للمسلمين تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وتوزيع حلوى المولد عليهم.



وأستقبل أهالى مدينة الغردقة، القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بكل ترحاب وحب، معربين عن سعادتهم البالغة لمشاركة القمص يؤانس اديب احتفالاتهم بذكرى المولد النبوي الشريف.



وأكد جبريل محمد أحمد أهالى مدينة الغردقة، أن أهالي المدينة من أقباط ومسلمين يعيشون حالة حب وترابط خاصةً في تلك المناسبات الدينية التي يحتفل بها القبطى والمسلم.



فيما قال محمد أحمد، أننى تفاجات بتقديم حلوى مولد النبي من القمص يؤانس، خلال مرورى بمنطقة الدهار بالغردقة، مؤكدا أن هذه اللفته العظيمة من أحد رموز الدين المسيحى أن دلت تدل على عظمة الشعب المصري من مسلميه ومسيحيه.



وقال وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه حرص هذا العام على تهنئة شركاء الوطن سيرا على الاقدام فى شوارع مدينة الغردقة دون تفرقه بين فئات المجتمع، مشيرًا أنه معتداد سنويًا أن يحتفل بالمولد النبوي الشريف مع شركاء الوطن.