دحلان يعلق على إصابة عريقات بكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:14 م
صائب عريقات
صائب عريقات
وكالات
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تمنى القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان الشفاء العاجل لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المصاب بفيروس كورونا.

 

وذكر دحلان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لقد جمعتني بالأخ د. صائب عريقات صداقة وزمالة طويلة، جمعنا الخبز والملح، وجمعتنا فتح".

 

وتابع: "في هذه الأوقات العصيبة التي يقاتل فيها صائب من أجل حياته، أصلي لأجله متمنيا له الشفاء والعودة سالما لأهله، فالرحلة ما زالت مستمرة".

 

 

ونقل عريقات (65 عاما) الأحد الماضي إلى مستشفى هداسا عين كارم إثر تدهور صحته، ولا يزال في وضع حرج.

 

وأوضحت السلطة الفلسطينية أن عريقات الذي تم تشخيص إصابته بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري يعيش برئة مزروعة منذ عام 2017.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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