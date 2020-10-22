جمعية سيدات الأعمال البحرينية تنظم ورشة "المرأة في التكنولوجيا"

شاركت سيدات الاعمال البحرينيات بعدة جلسات ضمن فعاليات أسبوع المنامة لريادة ‏الأعمال السادس الذي يقام تحت رعاية الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ ‏محافظة العاصمة، وتستهدف الفعاليات التي تستمر حتى الخميس المقبل، 5000 ‏مشارك من أجل تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على إطلاق ‏مشاريعهم الخاصة وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس.‏













تم تنظيم ورشة عمل عن بعد تحت عنوان "المرأة في ‏التكنولوجيا - النظام البيئي لريادة الأعمال" حيث ألقت سيدة الأعمال ورئيسة الجمعية أحلام جناحي كلمة ترحيبية في بداية الورشة رفعت خلالها كل ‏التحية والإجلال لدور القيادة الرشيدة في دعم قطاع ريادة الأعمال وشكرت فريق ‏العمل، وأكدت حرص جمعية سيدات الأعمال على التعاون مع محافظة العاصمة ‏وسعادة المحافظ، والمشاركة في هذا الحدث المهم بما يحمله من فرص ونقاشات مثمرة ‏تفرزها جلساته وورش عمله.‏









وقالت إن فعاليات أسبوع المنامة تتسق مع توجه الحكومة الموقرة في دعم مجال ريادة ‏الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافداً رئيسياً للاقتصاد ‏الوطني، وتلعب دوراً جوهرياً في الدفع بعجلة التنمية، مشيرة إلى أن النسخ السابقة قد ‏حظيت بإقبال كبير من الشباب والمهتمين في مجال ريادة الأعمال، واليوم نعتز بأن ‏الحدث أصبح ملتقى هاماً ‏لسيدات ورائدات الأعمال تنتظرنه من العام إلى العام.‏









وقد شارك في ورشة العمل والذي تم ادارتها من قبل عضو اللجنة الاستشارية في الجمعية هالة سليمان، كلا من السيد صفا شريف، عضو مجلس إدارة - شبكة ‏ريادة الأعمال العالمية ‏GEN‏ البحرين، وتناول في حديثه بيئة ريادة الأعمال ومشهد ‏المؤسسات الناشئة في البحرين، المبادرات والفرص المتاحة للمؤسسات الناشئة التقنية، ‏المنصات المتاحة لتطوير وتمكين المرأة في المؤسسات الناشئة التقنية.‏









كما تحدثت السيدة هارجيندر كاور تالوار، رئيس ‏FICCI‏ السابق، ‏FLO‏ ،الرئيس ‏التنفيذي ‏Comivision‏ وتحدثت عن فرص الأعمال التجارية الدولية وتبادلها، ‏الدكتورة سوزان أمات المدير التنفيذي لـ ‏GEN ACCELERATES‏ ونائب الرئيس للتعليم ‏في ‏GEN‏ وتحدثت عن متطلبات بناء رواد الاعمال العالميين والمكونات الثلاث الأساسية لإنجاح رائد العمل و طرحت عدة احصائيات‏، ‏وأيومي مور أوكي المؤسس والرئيس التنفيذي -المرأة في التكنولوجيا – فرنسا، ‏وتناولت في حديثها‏ التعريف بمنظمة "المرأة في التكنولوجيا" – مسيرة وحركة عالمية لدعم السيدات و رائدات الاعمال في قطاع التقنيات وأعلنت أثناء الجلسة عن تدشين المنصة الالكترونية المحدثة للمنظمة الحادي عشر من نوفمبر ودعت الحضور المعني للمشاركة في مسابقة عالمية خاصة برائدات الاعمال في مجال التقنيات.









كما ألقت الدكتورة موضي بنت محمد الجامع مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات ‏وتقنية المعلومات بأكاديمية ‏STC، المملكة العربية السعودية، كلمة تناولت كيف‏ ‏ستساعد سياسات وأطر ‏المطورة ضمن اجتماعات الB20 قطاع ريادة الأعمال والابتكار في المملكة العربية السعودية، وما الذي ‏تستطيع المملكة العربية السعودية تقديمه لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة التقنية.‏ ‏والأستاذة سعاد الحوسني مدير إدارة رعاية المستثمرين لدى مكتب أبوظبي للاستثمار - ‏الإمارات العربية المتحدة وتحدثت عن الانتقال من ريادة الأعمال إلى العمل المؤسسي والخدمات المتوفرة للمستثمرين في أبوظبي، و‏ناتاسا نيكوليتش رئيسة برنامج ‏‎‏ ‏‎"EMEIA EY "‎‏ الفائزات في مجال ريادة الأعمال ‏من صربيا، وتناولت في كلمتها عن عدة منصات لرواد الأعمال وإمكانية الاستفادة منها من قبل رواد الاعمال في جميع انحاء العالم‎.









وقد أسفر النقاش عن عدة أوجه للتعاون مابين المؤسسات العالمية المشاركة. وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، والذي سوف يتم الاعلان عنها في المستقبل القريب.









هذا وفي اليوم الأول قدمت النائب الأول لرئيسة جمعية سيدات الاعمال السيدة خلود القطان جلسة حوارية مع الدكتورة كاى اولمستيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نانو للحلول الدوائية من سان دياجو، كاليفورنيا دراسة حالة عن ابتكارات والتطور من خلال الشركات الدوائية.









وتقام فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته السادسة بشراكة استراتيجية مع ‏البنك الأهلي المتحد، والذي يعقد هذا العام عن بعد، ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات ‏‏40 ورشة وندوة يقدمها 72 خبيراً ومختصاً في مجال ريادة الأعمال من مختلف دول ‏العالم.‏



