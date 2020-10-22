محافظ قنا: البنك الزراعي المصري يقدم مجموعة من المميزات للمتقدمين للحصول علي خطوط سير السيارات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بان البنك الزراعي المصري قدم مجموعة من المميزات للمتقدمين للحصول علي خطوط سير السيارات في إطار المسابقة التي اعلنت عنها المحافظة مؤخرًا وكذلك للراغبين من سائقي سيارات البيك أب (الكبوت) في تحديثها بسيارات ميكروباص جديدة.

وأشار الداودي إلى أن المميزات التي قدمها البنك شملت تخفيض مقدم السيارات إلى 15% بدلًا من 25% ومنح العميل ميزة تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية ألف جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام، بالإضافة إلى قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكرته لمدة عام، وأكد الداودي على أن المحافظة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات واقتناص أي فرصة من شانها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.

وجدير بالذكر أن المحافظة اعلنت عن طرح خطوط سير الجديدة للمواطنين تشمل 57 سيارة سرفيس داخل مدينة قنا و99 سيارة اخري تربط بين مدينة قنا والمراكز الأخرى والتي سيتم اجراء القرعة العلنية لها غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر تقنية البث المباشر، وذلك في اطار سعي المحافظة لاستيعاب كثافة الركاب لاسيما في اوقات الذروة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وكذلك وإضفاء نوع من المظهر الحضاري، كما ان المحافظة تسعي الي احلال سيارات البيك اب بسيارات ميكروباص جديدة تتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتي المجالات حيث تم استبدال 102 سيارة بيك اب بخط قنا قوص وجاري استبدال باقي الخطوط.

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