خاص.. محمد يسري يكشف عن دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُواصل الفنان الشاب محمد يسري تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.


وأوضح محمد يسري في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "مؤنس"، وهو ابن الفنانة أنوشكا شقيقة الفنان يحيي الفخراني.

وأعرب محمد يسري عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، لأنه كان يتمنى العمل مع الفنان يحيى الفخراني، مُضيفًا :" شرف عظيم لأي ممثل إنه يشتغل مع دكتور يحيي، وحلم الحمدلله ربنا بيحققهولي".

وأشار محمد يسري إلى أنه بدأ تصويره مشاهده منذ اسبوعين، مُضيفًا :"لما كلموني على المسلسل، وقالولي إن فيه دكتور يحيى الفخراني، قولتلهم كده كده معاكم، في حاجات الواحد مش بيحتاج تفكير فيها، بعيدًا عن الراجل ده بحبه قد إيه،بس ده تاريخ وقيمة عظيمة".

وفي سياق آخر، يُعرض لمحمد يسري حاليًا الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وهو بطولة ميرنا نور الدين، عصام السقا، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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