صدمة موجعة ليوفنتوس قبل مواجهة برشلونة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي المقبلة أمام برشلونة الإسباني وذلك ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا بسبب عدم تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعلومات الواردة من صحيفة ماركا الإسبانية فإن رونالدو سيغيب عن مواجهة برشلونة لأن العينة الثانية لفحص فيروس كورونا مازالت إيجابية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البروتوكول المتبع في الإتحاد الأوروبي ينص على أن اللاعب الذي يصاب بفيروس كورونا يجب أن يتم الإعلان عن شفائه قبل أسبوع من أول مباراة سيشارك بها بعد العودة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تم اكتشاف إصابة رونالدو بالفيروس المميت أثناء تواجده مع منتخب بلاده في الأسبوع الماضي في فترة التوقف الدولي.

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