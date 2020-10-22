خالد الجندي يكشف الفارق بين الفتوى والحكم الشرعي (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرق بين النص الشرعي والحكم الفقهي أو الفتوى.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن كلمة الشرع معناها الكتاب والسنة، وهما لا يحكم بهما، لكن يحكم بالفهم من الآية وهذا هو الحكم الفقهي، وليس تطبيق الآية. 

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "كل التراث الإسلامي عندنا حكم فقهي، وإنما النص الشرعي هو المادة الخام وهى الآية القرآنية، ولابد أن يوضح من يفتي للناس أن ما يقوله حكم فقهى وليس حكم شرعي".

وقال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن الحديث عن الحصول على إجازة علمية بعيدا عن مؤسسة الأزهر، يعتبر "دجل ونصب"، لافتا إلى أنه لا يعقل الحصول على إجازة من أناس مجهولة ومنقطعين الصلة بالعلم.

وتابع "أبو عاصي"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أمس الأربعاء: "الإجازة خارج المؤسسات الدينية المعتبرة، لا تعطى الحق لأحد في الفتوى ومن يفعل هذا دجال، هتلاقى أناس كثر يقولك معايا إجازة وهو ولا يعرف أي شيء عن العلم".

ولفت العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إلى أن الإجازة لابد لها من اختبار دقيق، راويًا: "بعض الأشخاص أتوا إلي وأخبروني بأنهم حاصلون على إجازة في الحديث وبعضهم في الحديث فسئلتهم هل تحفظ الأربعين النووية فأجابوا بالسلب.. فالإجازة لابد تحتاج إلى مؤسسة تعليمية تختبرهم".

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