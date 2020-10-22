وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمد طه
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في لفته جسدت فيها روح المحبة بين الأقباط والمسلمين رصدت عدسة الفجر، في مدينة الغردقة، القمص، "يوأنس"، وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بتوزيع علب حلاوة المولد النبوي الشريف، على زوى الاحتياجات الخاصة داخل إحدى دور الرعاية وسط مدينة الغردقة مقدمًا التهنئة بمناسبة حلول مولد خير الأنام ورسول المحبة والأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


ورافقت عدسة الفجر القمص، "يوأنس"، رحلته التي بدأت من شراء وتجهيز علب حلاوة المولد النبوي الشريف من أحد شوادر بيع حلوة المولد النبوي الشريف بوسط مدينة الغردقة، ثم توجه بعدها لاحد دور الرعاية الذي يحتوي على عددًا من أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم لهم التهنئة مقدمًا لهم علب حلاوة المولد.


قال القمص "يوأنس" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إنه اعتاد كل عام على توزيع "حلاوة المولد" على المسلمين، موضحًا أن هذا العام حرص على زيارة دور الرعاية، ويحتفل معهم بالمولد النبوي الشريف لرفع الروح المعنوية للاطفال والقائمين على الإشراف داخل دور الرعاية.


وأضاف لـ "لفجر"، أن الكنيسة تستقبل في الأعياد المسيحية كل الأخوة المسلمين ومشايخ الأزهر الشريف لتقديم التهاني للمسيحيين، قائلًا: "أنا بقدم جزء قليل من الخير، الذي يقدمه لنا أخواتنا المسلمين"، مناشدا جموع المجتمع المدني، بإحتواء تلك الفئة من المجتمع.


وتابع:- القمص، "يوأنس "،: "يتمتع الشعب المصري فعلآ بالوحدة الوطنية الحقيقية بين الأقباط والمسلمين الذي لا يوجد فرق بينهما وتجمعهم جميع المناسبات على حب الوطن" تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة (صور)

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