الإمارات تجري 114 ألف فحصًا جديدا لكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:00 م
كورونا الامارات
كورونا الامارات
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، إجرائها 114,483 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 120710 حالات.

 

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1550 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 113364.

 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 474 حالة.

 

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

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كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد الامارات

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