الانبا باخوم يجتمع بوفد أهل مصر لعلاج الحروق

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اجتمع صباح اليوم الخميس صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالدكتورة هبة السويدي، مؤسِّسة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والوفد المرافق، وذلك بالمقر الإيبارشي.



وشارك في الاجتماع الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والدكتورة هبة السويدي والوفد المرافق لسيادتها. يأتي ذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الإيبارشية البطريركية ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.



تضمن اللقاء شرح آليات العمل داخل المستشفى، والتحديات والصعوبات التي تواجه الفريق، والحالات التي يستقبلها المستشفى. كما ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة عبر فيها عن مدى إعجابه الشديد برسالة المستشفى من أجل خدمة المواطن المصري، كما وعد نيافته بزيارة المستشفى في أقرب وقت.



تطرق الحديث أيضًا إلى المجهودات والخدمات التي ستقدمها الإيبارشية البطريركية بطريقة عملية من أجل خدمة المستشفى.



وجدير بالذكر أن المستشفى هو أول وأكبر مستشفى ومركز أبحاث لعلاج ضحايا الحوادث والحروق بالمجان في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يقع في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.



ويهدف المستشفى إلى تغيير مفهوم العمل التطوعي والرعاية الصحية بمصر، وذلك من خلال توعية المواطنين بمخاطر الحوادث والحروق.



ويُذكر أن الدكتورة هبة السويدي هي مؤسِّسة ورئيسة مجلس أمناء أهل مصر الخيرية، وهي مؤسسة تنموية غير هادفة للربح.