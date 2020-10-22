الحوت الأرق وصل مصر.. هالة صدقي تسخر من سباحتها عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "صدقي" وهي تمارس هوأية السباحة وعلقت على الصورة: "ظهور الحوت الأزرق بشواطئ مصرية 🤣🤣🤣🤣وتحيا مصر".



يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.



وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.



وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولاطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".



