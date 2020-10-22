الأهلي يواجه الوداد المغربي بزيه التقليدي





عقد ظهر اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي بمقر النادي بالجزيرة، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».





ومثل الأهلي في الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





وتقرر في الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.





وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.



