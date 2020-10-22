3 نجوم كبار مهددين بالغياب عن نهائي أبطال أفريقيا في حال تأهل الزمالك





يخشى مسؤولو الزمالك، غياب نجوم الفريق الكروي الأول الأساسيين عن مواجهة الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الأبيض مساء السبت المقبل.





ثلاثي الزمالك مهديين بالغياب عن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا





ويخشى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو حصول بعض لاعبي الفريق، على انذارًا ثالثًا في مباراة الرجاء القادمة، في إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.





الثلاثي المهدد بالغياب عن النهائي، في حالة حصوله على انذار ثالث هم حارس المرمى محمد أبوجبل وطارق حامد لاعب وسط الفريق، ومصطفى محمد مهاجم الفريق.





ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الزمالك والرجاء المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء يوم 1 من نوفمبر المقبل بالقاهرة.