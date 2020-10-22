ليس الثلاثي المُنتهي.. برشلونة يقترب من صفقتين من العيار الثقيل





مازال نادي برشلونة يحاول معالجة الآزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي مؤخراً والتي أنعكست على الميركاتو المنقضي بعدم التعاقد مع أسماء من العيار الثقيل من أجل تدعيم تشكيل المدرب الهولندي رونالد كومان.





وحاول النادي التعاقد مع الثلاثي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي، إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، جورجينو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، حتي اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن جميعها قد فشلت لعدم توافر السيولة المالية لاتمامها.





وكانت عدد من التقارير الصحفية الإسبانية أو حتي الانجليزيه قد أكدت وصول الثلاثي إلي الكامب نو بشكل مجاني في صيف عام 2021, عقب إنتهاء تعاقدهم من أنديتهم.





وأشار موقع " دون بالون " الإسباني أن كومان يُخطط رفقة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني لعقد صفقتين جديدتين بشكل مجاني خلال الفترة المقبلة.





وأوضح الموقع أن الثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرجيو أجويرو سوف يكونوا متاحين بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الجاري.





ويحتاج برشلونة إلى خدمات الثنائي من أجل سد الفراغات الكبيرة في مركزي الجناح الأيمن، والمهاجم بعد عدم الأداء المخيب الذي ظهر بة أنطوان جريزمان، بالإضافة إلي عدم التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل الاوروغوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.



