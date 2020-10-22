مطرانية المنيا وأبوقرقاص تُنظم الاجتماع العام الاثنين المقبل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تُنظم مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، لقاء الاجتماع العام الإسبوعي بمقرها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يستهل الآباء خورس الشمامسة اللقاء بإقامة القداس حسب التقليد الأرثوذكسي المتمثله في رفع البخور وتقديم الحمل وقراءات آيات ومزامير الكتاب المقدس بمشاركة خورس الشمامسة ولفيف من الآباء الكهنة وعدد من المُصلين بنسبة 50% من مساحة الكنيسة.

يُذكر أن الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية يترأس اليوم لقاء العظة الروحية بالكنيسة مقر المطرانية ويتنال خلالها إلى مبادئ وتعاليم المسيحية.

الجدير بالذكر أن مطرانية المنيا أقامت اللقاء الثاني بين الكنيسة القبطية ومنطقة الأزهرية وجامعة الازهر في المحافظة، أمس الأربعاء، وتخلل اللقاء موضوع نشر السلام ومقاومة الأفكار المغلوطة لدى الشباب ذلك بحضور الآباء الكهنة وتحت رعاية أسقف عام الإيبارشية.

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