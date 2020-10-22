حقيقية انفعال رانيا محمود ياسين على ابنة رجاء الجداوي في عزاء محمود ياسين

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كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن حقيقة انفعال رانيا محمود ياسين عليها في عزاء والدها محمود ياسين.



وقالت أميرة مختار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما حدث: "من كام يوم اتكتب إن في خلاف بيني وبين صديقتي رانيا محمود ياسين وده ملوش أصل من الصحة وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه أن رانيا منفعلة لكن الحقيقة أن رانيا كانت منفعلة علشانى مش عليا وأنا ورانيا لسه قفلين مع بعض التليفون وبنسأل بعض وهو إيه اللى بيحصل ده".



وعلقت رانيا محمود ياسين، على ذلك قائله: "صحيح أنا مش رايقة للرد على اللى اتقال بافتراء الأسبوع الماضى لأن حزني مش مخلينى أفكر في حاجه غير بابى، لكن شكرا يا أميرة إنك وضحتى للناس الحقيقة وإنى كنت زعلانة علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكى لما كتبتى بوست وإني مكنتش زعلانه منك لكن عليكى، ربنا يهدي الناس الغريبة".