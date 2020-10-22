اليونان تتقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لوقف الاتفاق الجمركي مع تركيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
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ردا على الخطوات استفزازية التي ينتهجها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أثينا، طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، على ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية. 

 

وذكرت الوكالة أن ديندياس كتب إلى أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

 

وفي عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انخرطت بلاده في نزاع مع اليونان وقبرص حول احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
 

وكانت اليونان قد حذرت مبكرا من أطماع أردوغان في المتوسط عامة، وفي ثرواتها خاصة، وقالت في مطلع يونيو/حزيران الماضي إن "سلسلة أعمال تقوم بها تركيا لاغتصاب الحقوق السيادية لليونان".

 

 وفي 10 أغسطس الماضي، أرسلت تركيا سفينة الاستكشاف "أوروك ريس" للتنقيب في المياه بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين، في خطوة أثارت غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، وسط تنديد دولي واسع بالعداء التركي المتنامي بالمنطقة.


أمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل سبتمبر الماضي.


 
 

ويأمل أردوغان من وراء إشعال ملف شرق المتوسط لتحويل الأنظار عن الفشل الذي يتكبده داخليا وتهاوي شعبيته في الشارع التركي.

 

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مرارا إلى وقف "عمليات التنقيب غير المشروعة" عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وهدد أنقرة بعقوبات.


 
 

في ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة "الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.  

 

وحذّر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في ديسمبر القادم إذا لم تغير تركيا سياستها.

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