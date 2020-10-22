"القمص يؤانس أديب" يهنئ وكلاء الوزراء ورموز الدين الإسلامي بالغردقة بمولد النبوي الشريف (صور)

Advertisements

هنا على أرض محافظة البحر الأحمر، يجسد قطبي الأمة من المسلمين والأقباط روح من المحبة الصادقة والتسامح مثل باقي ربوع مصر المحروسة في تسامح الأديان وروح المحبة التي تختلط فيها المشاعر في المناسبات الدينية.



وقام القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بزيارة لعدد من وكلاء الوزراء لتقديم التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، وبدأت جولته بزيارة اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، والشيخ محمود الشيمى مدير عام مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، لتقديم التهنئة بذكرى مولد خير الأنام.



وأستقبل مديرى المديريات القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، بكل ترحاب وتسامح، تلك اللفته العظيمة التى إن دلت تدل على عظمة ومحبة وسلام الشعب المصري.



ومن جانبه أكد القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن الشعب المصري يعيش جميع المناسبات الدينية بين المسلمين والأقباط، بكل حب وسلام نابع من القلب.



وأوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، ذكرى المولد النبوي، لا تقل أهمية عن أى مناسبة من المناسبات الدينية، موضحًا أن الشعب المصري بصفه عامه وشعب البحر الأحمر بصفه خاصه، يعيش في حب وسلام نابع من قلوب المصريين.