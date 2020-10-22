عاجل - تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى يوم ١ نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل الموافق ٢٤ أكتوبر الجاري لكن قرر تأجيل المباراة للأول من نوفمبر بناء على طلب نادي الرجاء.

وتقدم نادي الرجاء المغربي بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مواجهته أمام الزمالك والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي بسبب كثرة الإصابات التي ضربت اللاعبين بفيروس كورونا والتي وصلت إلى ١٤ حالة.

كما قرر كاف عدم تغيير موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث ستقام في موعدها يوم ٦ نوفمبر المقبل.

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