السيامة الكهنوتية للشماس مينا صموئيل (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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احتفلت اليوم إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بالسيامة الكهنوتية للأب يوحنا صموئيل وبالميلاد مينا صموئيل.

وتم ذلك بوضع يد أصحاب النيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية المنيا، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، والأنبا باسيليوس، مطران إيبارشية سوهاج.

وكان ذلك بحضور الأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والرهبات، وشعب الكنيسة الذي جاء للاحتفال.

وفى سياق مختلف قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: أن مدينة القدس كانت وستبقى العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا الفلسطيني، كما انها المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث وهي مدينة تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، أن جذورنا عميقة في تربة هذه المدينة المقدسة وهذه الارض المباركة ونحن نسكن في القدس بأجسادنا ولكن القدس ساكنة في قلوبنا وفي عقولنا وفي ضمائرنا.

تابع مضيفا: مقدساتنا واوقافنا المسيحية والاسلامية هي امانة في اعناقنا يجب ان ندافع عنها وهي مقدسات ترتبط بتاريخنا وتراثنا وانتماءنا الاصيل لهذه الارض المقدسة،القدس كانت وستبقى مدينة السلام التي تحتضن الانسانية بأسرها برسالتها وقيمها ومقدساتها وتاريخها وتراثها ورسالة القدس كانت وستبقى رسالة محبة واخوة انسانية لكل انسان في هذا العالم.

تابع مضيفا: القدس تعلمنا ان نكون دوما دعاة محبة وأخوة، وأن نلفظ ونرفض البغضاء والكراهية أيا كان شكلها وايا كان لونها فهذه هي ثقافة شعبنا الفلسطيني الذي يستحق الحياة والحرية والقدس ستبقى مدينتنا والمقدسات ستبقى مقدساتنا عنوانا للاخوة والرحمة والتلاقي بين الإنسان واخيه الإنسان.

واختتم: أن رسالتنا من القدس لكل شعوبنا العربية ولكل شعوب العالم بأننا دعاة حق وعدل ونتمنى من كل اولئك الذين يؤمنون بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية ان يناصروا شعبنا الفلسطيني في قضيته العادلة وفي دفاعه عن القدس ومقدساتها.
السيامة الكهنوتية للشماس مينا صموئيل (صور)
السيامة الكهنوتية للشماس مينا صموئيل (صور)
السيامة الكهنوتية للشماس مينا صموئيل (صور)
السيامة الكهنوتية للشماس مينا صموئيل (صور)

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