وزراء التضامن والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون مركز شباب الشيخ زين الدين بسوهاج

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الشيخ زين الدين ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المتكاملة بمركز طهطا محافظة سوهاج.

هذا وتفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الوحدة الصحية بالشيخ زين الدين ضمن إفتتاحات مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المتكاملة بمركز طهطا محافظة سوهاج.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت عدة تدخلات لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة وذلك من خلال توفير سكن كريم، بالاضافة إلى تحسين المؤشرات الصحية للسكان، مشيرة إلي أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام ٢٠١٨، وتم تحديد أفقر ١٠٠٠ قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبني المبادرة مفهوم الفقر متعدد الابعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

هذ وأفتتح صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم، المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

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