محافظ الفيوم يستعرض التحديات التي تواجه عدداً من المشروعات فى عدد من القطاعات



وتناول الدكتور أحمد الأنصاري، جهود المحافظة فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن الفترة من عام 2014 وحتى 2020، شهدت إقامة أكثر من 86 ألف مشروع، متنوع بين مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بإجمالى تمويل وصل إلى 1.5 مليار جنيه، ساهمت فى توفير نحو 113 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، مضيفًا أنه فيما يتعلق بقطاع التموين والتجارة الداخلية، فقد شملت الإنجازات فيه إقامة 114 مخبزًا بلديًا، ووصل إجمالى منافذ جمعيتى، وأمان إلى 213 منفذًا، إلى جانب إقامة 24 فرعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة على أرض المحافظة.



كما استعرض الدكتور أحمد الانصاري خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والتي تضمنت إقامة مشروع سياحي على مساحة 120 فدانا بجنوب غرب بحيرة قارون، ومشروعين سياحيين آخرين على مساحة 27 فدانا و17 فدانا على ساحل بحيرة قارون أمام قرية تونس، لافتا إلى أنه من المتوقع لهذه المشروعات أن تسهم في زيادة الناتج القومي المحلي بدعم جذب السياحة الوافدة وتوفير العديد من فرص العمل، وذلك على غرار فندق هلنان وفندق وقرية بيوم السياحية وفندق لأريب.





وأضاف المحافظ أن الفرص الاستثمارية بالمحافظة تشتمل أيضًا على إقامة مشروع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 55.84 فدان بمنطقة كوم أوشيم بطريق القاهرة – الفيوم، ويتضمن إنشاء مناطق سكنية ترفيهية تحتوي على فندق ومنطقة ملاهي وتجمع سينمات وتجمع بنوك ومطاعم ومركز طبى، ومدارس ومركز تجارى، فضلا عن تخصيص عدد من قطع الأراضي للإسكان الفاخر.





وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية عقد اجتماع خاص لاستعراض الفرص الاستثمارية بالمحافظة بشكل متكامل، وكيفية تعظيم الاستفادة من الامكانات الموجودة بالمحافظة.





وتناول محافظ الفيوم ما تم من جهود فى إطار تنفيذ المبادرات والمشاركات الفعالة، موضحًا أنها تضمنت مشاركة المحافظ كضيف شرف فى معرض ديارنا (ديسمبر 2019)، وكذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا مبادرة "مراكب النجاة"، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، وتنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 16 مليون جنيه فى قرية تطون- إطسا، هذا إلى جانب المشاركة فى مبادرة "مشروعك"، ومبادرة "إيد واحدة ضد الكرورنا"، بالتعاون والتنسيق بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى عدد من المشروعات المقترح تنفيذها على أرض المحافظة، موضحًا أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة الطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون جنيه، وكذا مشروع رفع كفاءة طريق الفيوم القاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه، ومشروع انشاء طريق الفيوم الجديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 170 مليون جنيه، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء وزارة الاسكان بسرعة البدء فى تنفيذ الطريق بين الفيوم الجديدة والفيوم القديمة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف سرعة تحقيق التنمية بالمدينة، كما تم الموافقة على رفع كفاءة طريق الفيوم القاهرة، وتوجيه وزارة التخطيط بتوفير التمويل المطلوب.واستعرض المحافظ التحديات التى تواجه عددًا من المشروعات فى عدد من القطاعات، وخاصة فى قطاع الاسكان، وخلال الاجتماع تم التوصل إلى حلول عاجلة لعدد من التحديات الخاصة بقطاع الاسكان والمرافق فى المحافظة.وقدم الدكتور أحمد الأنصاري، خلال الاجتماع، عرضًا أشار خلاله إلى ما تم تنفيذه من مشروعات فى عدد من القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين على أرض المحافظة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020، لافتًا إلى أن قطاع التعليم شهد إقامة عدد من المدارس الجديدة، وصل عددها إلى 61 مدرسة، كما تم إجراء التوسعات ورفع الكفاءة 157 مدرسة أخرى، ومشروعات أخرى، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 895 مليون جنيه، فيما شهد قطاع الاسكان إنشاء 6768 وحدة سكنية، كإسكان إجتماعى، إلى جانب إقامة 168 وحدة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بإجمالى استثمارات فى هذا القطاع وصلت إلى 852 مليون جنيه، كما شهد قطاع الموارد المائية والرى تنفيذ عدد من المشروعات، بلغت نحو 64 مشروعًا فى مجالات الإحلال والتجديد، وإنشاء الكبارى والجسور، وإنشاء محطات التغذية، إلى جانب تطوير المساقى، بإجمالى استثمارات بلغت 610 ملايين جنيه.وتطرق محافظ الفيوم إلى ما تم تنفيذه من مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، موضحًا أن إجمالى عدد مشروعات المياه التى تم تنفيذها بلغت 23 مشروعًا، إلى جانب 47 مشروعًا للصرف الصحى، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه.ولفت إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء شملت إنشاء 3 محولات (قدرة 40 ميجاوات)، ومشروعات أخرى لمد الشبكات، وإنشاء الأكشاك، والموزعات، وإقامة أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، وذلك بإجمالى استثمارات قدرت بـ 1.3 مليار جنيه، منوهًا إلى أن قطاع الصحة شهد تنفيذ مشروعات لتطوير 5 مستشفيات على أرض المحافظة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة عدد 9 وحدات صحية، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاع الصحى، وذلك بإجمالى استثمارات وصلت إلى 86 مليون جنيه.وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الطرق، وذلك بإجمالى عدد طرق وصل إلى 178 طريقًا، بإجمالى أطوال 302 كم، وباستثمارات وصلت إلى 490 مليون جنيه، لافتًا إلى أن جهود تطوير العشوائيات شملت تنفيذ مشروعات لتوصيل وتدعيم الكهرباء، وكذا توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من القرى، إلى جانب تطوير 6 طرق لمناطق غير مخططة، وذلك بإجمالى استثمارات وصلت إلى 144مليون جنيه.