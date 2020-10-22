السيسي يشارك في قمة بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن القمة تناولت التباحث حول التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول الإفريقية وعلى جهودها لتطوير التكامل القاري والإقليمي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



