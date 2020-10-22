تحت شعار "أعيادنا وأحد" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يوزع حلوى مولد النبوى الشريف (صور)

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تعيش الأمة الإسلامية هذه الأيام المباركة احتفالات مبهجة التي تشهدها الشوارع المصرية، وذلك تزامنًا مع حلول مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المولد النبوي الشريف، وفي هذه الأيام أيام نفحات تتجلى على الأمة الإسلامية.





وهنا على أرض محافظة البحر الأحمر جنوب مصر، يجسد قطبي الأمة من المسلمين والأقباط روح من المحبة الصادقة والتسامح مثل باقي ربوع مصر المحروسة في تسامح الأديان وروح المحبة التي تختلط فيها المشاعر في المناسبات الدينية بين الطرفين.





وفي لفتة جسدت فيها روح المحبة بين الأقباط والمسلمين رصدت عدسة الفجر، في مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، القمص، " يوأنس"، وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، توزيع حلوى مولد النبي الشريف على عمال النظافة في شوارع مدينة الغردقة مقدمًا التهنئة بمناسبة حلول مولد خير الأنام ورسول المحبة والأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.





ومن جانبه قال القمص "يوأنس" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إنه اعتاد كل عام على توزيع "حلاوة المولد" على المسلمين، ويحتفل معهم بالمولد النبوي الشريف من خلال إقامة مؤتمرات ومحاضرات في الاحتفال بالمولد النبوي عن سماحة الإسلام والمحبة والود الموجود بين الشعب المصري.





وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك لـ "لفجر"، أن الكنيسة تستقبل في الأعياد المسيحية كل الأخوة المسلمين ومشايخ الأزهر الشريف لتقديم التهاني للمسيحيين، قائلًا: "أنا بقدم جزء قليل من الخير، الذي يقدمه لنا أخواتنا المسلمين" تحت شعار" أعيادنا وأحد".





وأوضح القمص، "يوأنس "،: "يتمتع الشعب المصري فعلآ بالوحدة الوطنية الحقيقية بين الأقباط والمسلمين الذي لا يوجد فرق بينهما وتجمعهم جميع المناسبات على حب الوطن".