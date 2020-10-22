Bentley Bentayga تتلقي تحديث بقاعدة عجلات ممتدة وتغييرات طفيفة في التصميم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
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بعد خمس سنوات من ظهورها لأول مرة، تلقت سيارة بنتلي بنتايجا - Bentley Bentayga تحديثات عام 2021 مع تغييرات طفيفة في التصميم بما في ذلك شبكة أكبر ومصابيح أمامية معدلة وفتحة تهوية جانبية جديدة. منذ إطلاق الطراز الأصلي ، قامت Bentley أيضًا بتوسيع عائلة Bentayga من خلال متغيرات Hybrid و Speed ​​الجديدة، مع بقاء الأخير يحمل الرقم القياسي لأسرع سيارات الدفع الرباعي ذات الإنتاج القياسي في العالم. الآن ، قام جواسيسنا بإمساك بنتلي وهي تختبر إصدارًا جديدًا بالكامل من بنتايجا بقاعدة عجلات ممتدة للمساعدة في تعزيز المبيعات. نعم ، بارجة بنتلي الفاخرة على وشك أن تصبح أكثر فخامة.

لاستيعاب قاعدة العجلات الأطول، تم شد الأبواب الخلفية، لكن الجسم يبدو بخلاف ذلك مطابقًا لسيارة Bentayga العادية.

يبلغ طول سيارة بنتلي بنتايجا - Bentley Bentayga الجديدة 202.4 بوصة وعرضها 87.6 بوصة بما في ذلك المرايا، ومع قاعدة عجلات بقياس 117.9 بوصة، فإن بنتايجا العادية ليست مضغوطة تمامًا، ولكن النسخة الممتدة ستكون أكثر فخامة من الداخل بفضل المساحة المتزايدة للأرجل للركاب في الخلف. سيحدد الوقت ما إذا كانت Rolls-Royce ستقدم نسخة طويلة من قاعدة العجلات من Cullinan للتنافس مع Bentayga الممتدة.

سيتم تقديم سيارة Bentayga Extended Wheelbase، مثل سيارات الدفع الرباعي العادية، إما بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ينتج 542 حصانًا وعزم دوران 568 رطل-قدم أو محرك توربو مزدوج W12 سعة 6.0 لترات بقوة 600 حصان و 664 رطل قدم. . سيتم إرسال الطاقة إلى جميع العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

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