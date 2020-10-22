"هسفركم الخارج".. القبض على عامل لنصبه على الأهالي بالمنيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، بقيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، بالنصب والإحيتال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج زاعمًا توفير عقود عمل لهم بمرتبات مجزية بقصد الإستيلاء على أموالهم، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية للعمل بها وقام بتسليم الشاكى عقد عمل وهمى منسوب صدوره لإحدى المؤسسات بتلك الدولة العربية ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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