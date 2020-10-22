ميسي يزين التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " التشكيل المثالي للجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

وكانت مباريات الجولة الأولى قد أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء وشهدت بعض المفاجأت مثل سقوط ريال مدريد الإسباني في فخ الخسارة من شاختار الأوكراني بهدفين مقابل ثلاثة.


في الوقت الذي نجح برشلونة في عبور عقبة فيرينكفاروس المجري بخمسة أهداف مقابل هدف وتغلب بايرن ميونخ على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة.


وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الأولى على النحو التالي :-

حراسة المرمى: سبورتيلو (أتالانتا).

الدفاع: أنخلينيو (لايبزيج)، روميرو (أتالانتا)، جوميز (ليفربول)، كيميتش (بايرن ميونخ).

الوسط: كومان (بايرن ميونخ)، يونوزوفيتش (سالزبورج)، أنسو فاتي (برشلونة)، تيتي (شاختار دونتسك).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، زاباتا (أتالانتا)

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