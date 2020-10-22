"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي والمقرر لها مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الغد التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".





الأهلي يطمئن على نجم الوداد البيضاوي





من جانبه، حرص مسؤولو النادي الأهلي، على التواصل مع المغربي بدر بانون الصفقة الجديدة للنادي الأحمر، من أجل الاطمئنان عليه بعد الإصابات التي ضربت فريق الرجاء المغربي بفيروس كورونا.





وكان نادي الرجاء المغربي الذي يلعب بين صفوفه بدر بانون قد أعلن اليوم في بيان رسمي إصابة ١٤ لاعبًا من فريقه بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.





وكان الأهلي قد وقع مع بانون للانتقال إلو صفوف النادي الأحمر لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.





ومن المنتظر أن ينضم بانون بشكل رسمي للنادي الأهلي عقب نهاية مشوار فريقه الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



