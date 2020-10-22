في 24 ساعة.. الكويت تسجل 889 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:56 م
الكويت
الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 119420 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، 9  حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 730 حالة.

 

وسجلت وزارة الصحة، 798 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 110714 حالة.

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