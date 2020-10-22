المقلوبة من الأطباق العربية الشعبية الرئيسية وهي تنتمي إلى المطبخ الشامي والعراقي، نستعرض معكم فيما يلي طريقة عمل مقلوبة لحم بطريقة سهلة وبسيطة.





طريقة عمل مقلوبة لحم





المكونات

كوبان من أرز بسمتي المنقوع والمصفى.

كيلوغرام من لحم الستيك المقلي.

أربعة أكواب من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهار المشكّل.

ملعقة كبيرة من الملح.

شرائح ثلاثة رؤوس من البصل المقلي.

شرائح ثلاثة رؤوس من الباذنجان المقلي.





لتزيين الوجه

الكاجو المقلي.

اللوز المقلي.

الصنوبر المقلي.

الفستق الحلبي.





طريقة التحضير

يُسكب الماء في وعاء، ويوضع فيه الكركم والبهار المشكّل والملح والفلفل الأسود مع التحريك الجيّد، ثمّ يُترك الخليط جانبًا لحين الاستخدام.

يُسخن القليل من الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، ويُصّف في قعره طبقة من لحم الستيك.

يُضاف فوق طبقة ستيك اللحم طبقة أخرى من شرائح الباذنجان المقلي، ثمّ تُنثر طبقة من مقلي البصل.

يُضاف الأرز فوق طبقات المكوّنات السابقة، ثمّ يُسكب فوقه الماء المنكه بالتوابل.

يتم إحداث ثقوب في الأرز باستخدام أسفل الملعقة، وذلك حتى يتغلغل الماء المنكه بالتوابل كافة أنحاء الأرز.

يُترك القدر على النار حتى غليانه، ثمّ تُخفف الحرارة أسفله، ويُترك حتى يجف الماء عنه بالكامل، وينضج الأرز جيّدًا.

يُرفع قدر المقلوبة عن النار، ويُترك جانبًا حتى يبرد قليلًا.

تُسكب المقلوبة في طبق واسع، ويُزيّن وجهها باللوز والكاجو والصنوبر والفستق المقلي، ثمّ تُقدّم على الفور.



