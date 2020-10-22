بعد تسوية النزاع القانوني.. آبل ستستخدم مودم Qualcomm's 5G Cellular في أجهزة iPhone المستقبلية

أفادت الأنباء أن شركة آبل - Apple تخطط لاستخدام مودم Qualcomm's 5G Cellular وذلك بعد تسوية النزاع القانوني مع شركة كوالكوم - Qualcomm، وتعتزم شركة آبل إطلاق منتجات جديدة مزودة بمودم Snapdragon X60 بين 1 يونيو 2021 و 31 مايو 2022. وستستخدم شركة آبل مودم X65 و X70 القادمين في المنتجات التي تم إطلاقها بين يونيو 1 و 2022 و 31 مايو 2024، وفقًا للاتفاقية.





يعتقد أنه تم الإشارة لأول مرة من قبل مستخدم تويتر، داني ويلش، الصفحة 71 من إيداع التسوية على النحو التالي: \"نماذج جديدة من منتجات Apple خلال الفترة الزمنية بين 1 يونيو 2021 و 31 مايو 2022 (\"Launch 2021\") ، وبعضها يستخدم شرائح Qualcomm SDX60 ، و ... نماذج جديدة من منتجات أبل خلال الفترة الزمنية بين 1 يونيو 2022 و 31 مايو 2024 (\"إطلاق 2022\/23\")، وبعضها يستخدم SDX65 أو SDX70 كوالكوم Chipsets\". وفي حين أن الإيداع يعود أصلا إلى العام الماضي، إلا أن خارطة الطريق لا تخرج إلى النور إلا الآن.





وزعم تقرير حديث من DigiTimes أن أجهزة iPhone في العام المقبل ستشحن بمودم Snapdragon X60. لم يكشف التقرير عن أي شيء حول خطط Apple لما بعد عام 2021 ، ولكن يبدو أن النتائج الأخيرة قد وفرت لنا المزيد من المعلومات حول خارطة الطريق طويلة المدى التي اقترحتها الشركة.





وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أعلنت شركة Qualcomm بالفعل عن Snapdragon X60 في وقت سابق من هذا العام ، لم يتم الكشف عن تفاصيل كل من X65 و X70 رسميًا من قبل الشركة.



